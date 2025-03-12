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Пискарев обвинил иноагентов в сборе персональных данных для спецслужб Запада

Это делается под предлогом регистрации на просветительские мероприятия

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил о попытках иноагентов собирать персональные данные россиян в интересах западных спецслужб.

"Комиссия зафиксировала, что иноагенты выманивают персональные данные россиян под предлогом регистрации на просветительские мероприятия", - сказал он журналистам.

По его словам, "группа иностранных агентов-экстремистов, проживающих за границей и курируемых европейскими спецслужбами, анонсировала просветительский форум для российских студентов за рубежом".

"Как заявлено, на мероприятии с якобы лучшими экспертами из разных сфер, политиками и учеными планируется обсудить будущее России. Заявленная цель - обучение новых "лидеров" страны. Участникам обещают серию лекций и семинаров по реформированию Российской Федерации. Для участия предлагается отправить мотивационное письмо и резюме на адрес электронной почты. Но, внимание: среди претендентов проведут отбор и выберут всего лишь двенадцать победителей", - сообщил глава комиссии.

Он считает, что "связь организаторов "форума" с западными спецслужбами выдает истинную цель мероприятия - собрать как можно больше персональных данных россиян".

"К сожалению, в условиях острой фазы противостояния с Западом, подобные мероприятия с выманиванием личных сведений сейчас не редкость. Собранные персональные данные могут быть использованы противником для вовлечения россиян, в том числе посредством шантажа и обмана, в преступную деятельность: терроризм, диверсии и т.д.", - добавил Пискарев.

Он также отметил, что "форум" организуют члены экстремистской организации, за взаимодействие с которой предусмотрена строгая ответственность".

Василий Пискарев Запад иноагенты Госдума
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