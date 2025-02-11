МСП в 2025 году смогут привлечь не менее 25 млрд руб. на развитие гостиниц в РФ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Малые и средние предприниматели в туризме смогут привлечь не менее 25 млрд рублей на развитие гостиниц за счет спецлимита зонтичных поручительств в 2025 году, сообщает во вторник пресс-служба Минэкономразвития.

"Корпорация МСП выделила дополнительные средства для продления специального лимита зонтичных поручительств, который позволит малому и среднему бизнесу в сфере гостиниц привлечь не менее 25 млрд рублей до конца 2025 года", - говорится в сообщении.

Как отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников, которого цитирует пресс-служба, в последние несколько лет туризм в России развивается опережающими темпами и входит в число крайне привлекательных для инвесторов отраслей.

"Только по программе льготного кредитования с 2021 года в рамках мер господдержки отраслевого нацпроекта поддержаны проекты в туризме на сумму порядка 1,2 трлн рублей. Кроме того, развитие туротрасли дает положительный эффект для таких смежных сфер, как строительство, транспорт, торговля, услуги, увеличивается занятость. Поэтому очень важно поддержать активность инвесторов в условиях высоких процентных ставок доступом к заемному финансированию", - сказал министр в ходе традиционной ежегодной встречи с представителями общественной организации "Опора России".

Для помощи МСП в сфере гостеприимства специальные лимиты зонтичных поручительств корпорации доведены до четырех кредитных организаций. Получить их можно в Сбербанке, Альфа-Банке, МСП Банке и Промсвязьбанке.

"Специальный лимит наших зонтичных поручительств позволит МСП, которые работают в сфере гостиничного бизнеса, подготовиться к туристическому сезону, обновить номерной фонд или приобрести необходимую мебель", - пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Зонтичный механизм предполагает предоставление банкам - партнерам Корпорации МСП - лимитов поручительств, в рамках которых финансовые организации выдают кредиты предпринимателям. Такие поручительства корпорации покрывают до 50% суммы банковского кредита. Сумма одного поручительства может достигать 1 млрд рублей при сроке до 10 лет. Механизм гарантирует банку исполнение обязательств по такому кредиту, тем самым снижая резервы и высвобождая ликвидность для дополнительного кредитования бизнеса.