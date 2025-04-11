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Решетников попросит расширить лимиты на льготные кредиты для проектов в туризме

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития обратится в правительство с просьбой о расширении лимитов выделения средств на программу льготного кредитования строительства отелей и других объектов туристской инфраструктуры в связи с высокой заинтересованностью регионов участвовать в программе, сообщил лава Минэкономразвития Максим Решетников.

"По программе создания модульных гостиниц за последние годы введено около 13 тысяч номеров, в планах - еще 10 тысяч номеров по новому отбору. Правительство утвердило необходимые правила предоставления субсидий. В рамках льготного кредитования поддержано строительство почти 50 тысяч номеров в крупных гостиницах от 120 мест. При этом мы не так давно объявили новый отбор и новых заявок на программу также поступило значительно больше, чем ожидали", - сказал он на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России.

Заявки в рамках нового отбора поступили от 51 региона.

"Учитывая то окно возможностей, которое сейчас есть, будем обращаться в правительство с просьбой о расширении лимитов госпрограммы, потому что за это время и качество менеджмента в сфере туризма, и качество подготовки проектов, и качество работы банков существенно выросло. И мы отмечаем, что заявки действительно очень проработаны, поддерживаются регионами, сбалансированные и туризм действительно становится такой точкой развития территорий вокруг", - подчеркнул министр.

На следующей неделе будут подведены итоги конкурсного отбора очередного этапа программы льготного кредитования.

Максим Решетников Минэкономразвития Правительство
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