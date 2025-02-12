МЧС обезвредило более 42 тыс. боеприпасов в ДНР, ЛНР и Курской области

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Пиротехнические расчеты МЧС РФ обнаружили и обезвредили в приграничных регионах свыше 42 тыс. взрывоопасных предметов, сообщил глава министерства Александр Куренков.

Об этом Куренков заявил в среду на заседании коллегии министерства по итогам работы в 2024 году.

В частности, в ДНР было разминировано 35,8 тыс. снарядов, в ЛНР - 4,7 тыс. снарядов, в Курской области - 1,8 тыс. взрывоопасных предметов.

Министр также отметил, что в этих субъектах продолжается строительство и ремонт разрушенной пожарно-спасательной инфраструктуры. "В рамках специального инфраструктурного проекта спланировано поэтапное восстановление 54 объектов МЧС России. В 2024 году по 11 объектам работы завершены", - сказал Куренков.

Кроме того, в октябре прошлого года создан Запорожский спасательный центр. В настоящее время осуществляется его комплектование и оснащение, добавил глава МЧС.

По словам Куренкова, в прошлом году 225 семей сотрудников МЧС также получили денежные выплаты на приобретение жилья и жилищные сертификаты. "На эти цели было выделено свыше 3 млрд. руб. В условиях сложной экономической ситуации благодаря грамотному планированию и своевременному перераспределению денежных средств мы сохранили темпы жилищного обеспечения на уровне показателей прошлого года", - подчеркнул министр.

Во вторник пресс-служба МЧС РФ сообщала, что саперы обнаружили в одном из районов Курской области крылатую ракету SCALP французского производства, обезвредили ее и уничтожили фрагменты.