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Госдума приняла закон о "туристских" поездах и железнодорожных маршрутах

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о закреплении понятий "туристские железнодорожные перевозки", "туристский поезд" и "туристский железнодорожный маршрут".

Закон наделяет органы исполнительной власти в сфере туризма полномочиями по утверждению методических рекомендаций по формированию перевозчиками туристических железнодорожных маршрутов железнодорожным транспортом и требований к ним. К полномочиям органов госвласти в сфере туризма законом отнесено утверждение методических рекомендаций по формированию туристических маршрутов. Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

Один из авторов законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина отметила, что "в настоящее время активно развивается внутренний туризм, где одним из перспективных, востребованных и - самое главное - опробованных на практике направлений может стать железнодорожный туризм".

"Вместе с тем, дальнейшее активное развитие железнодорожного туризма затрудняется из-за отсутствия в российском законодательстве соответствующего правого регулирования. Сегодня в законодательстве отсутствуют даже такие понятия, как "туристский поезд", "туристский железнодорожный маршрут", и, соответственно, отсутствуют правила и требования к таким поездам и маршрутам", - сказала она.

По ее словам, принятый закон позволит Минтрансу и РЖД создать соответствующие правила перевозки в таких поездах, так как пассажирские и туристские перевозки кардинально отличаются друг от друга.

"Таким образом, формируя законодательное обеспечение железнодорожного туризма, мы не только даем возможность железнодорожным перевозчикам, в первую очередь ОАО "РЖД", за счет поступающих средств от туристских маршрутов закупать более современные и комфортные туристские вагоны, создавать всё больше новых туристских маршрутов, но и придаём дополнительный импульс развитию субъектов РФ, а значит - экономике страны в целом", - считает Школкина.

Госдума Минтранс Надежда Школкина РЖД
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