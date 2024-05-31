В Минэкономразвития отметили нишевой характер железнодорожного туризма

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Железнодорожный туризм в России - пока нишевое направление в отрасли в сравнении с другими видами туризма, так как 1 млн перевезенных туристов в год нельзя назвать значительным показателем, заявил на стратегической сессии Российского союза туриндустрии в Госдуме замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков. Его цитирует пресс-служба РСТ.

"Минэкономразвития старается не вмешиваться в рыночное ценообразование на туристические услуги. Но сейчас железнодорожный туризм носит довольно нишевый характер. Об этом говорят, в частности, приведенные цифры в 1 млн пассажиров в рамках железнодорожного туризма, ведь это пока немного. Этот продукт нужно делать более значимым на рынке", - сказал замминистра.

"Мы всячески поддерживаем это направление. Начнем с закона. Когда появятся все необходимые законодательные определения, не надо закручивать гайки, надо дать возможность сформировать такой рыночный продукт, который будет продаваться туроператорами, чтобы все сегменты рынка могли делать бизнес, а наш турист получал хороший качественный турпродукт", - продолжил он.

Вахруков также напомнил, что понятие железнодорожного туризма включает не только пассажиров специализированных туристических поездок, но и перевозки к месту отдыха. По его словам, перевозки пассажиров в дальнем следовании - это порядка 100 млн человек туда-обратно или 50 млн уникальных поездок туда-обратно. Из них, по оценкам ведомства, чуть меньше половины составляют поездки с туристическими целями, то есть около 22 млн поездок совершается, чтобы добраться до места отдыха.

Вахруков добавил, что железнодорожный туризм включает знаковые туристические бренды и, по сути, это сегодня комплексный турпродукт, состоящий не только из перевозки. Это очень важный фактор развития регионов.

"Но в его развитии есть потенциальные ограничения. Мы не можем до бесконечности увеличивать трафик под пропуск пассажирских поездов и длину этих поездов, количество вагонов. Пока резерв не исчерпан, но в целом это ограниченный ресурс, который сужает потенциал развития этого вида отдыха. Второе ограничение - непосредственно подвижной состав", - сказал замминистра.

Он назвал важным, чтобы инвестиционного ресурса РЖД хватало на то, чтобы своевременно обновлять парк туристических вагонов.

"Специфика того регулирования, к которому мы в целом с вами движемся и должны прийти, в том, что это должен быть окупаемый проект. Чтобы все эти процессы запустить, нам нужно сделать законодательную основу, ввести ключевые понятия и далее к ним привязывать всю политику, которую мы будем вокруг железнодорожного туризма выстраивать", - сказал Вахруков.

За прошлый год РЖД перевезли на туристических поездах 940 тысяч пассажиров по 81 маршруту.

Недавно первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина заявила, что закон о железнодорожном туризме разработан и может быть принят в весеннюю сессию.