Возможные изменение ЕГЭ обсудят при подготовке Стратегии развития образования

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В рамках подготовки Стратегии развития образования до 2040 года будут обсуждаться возможные изменения выпускных школьных экзаменов, в том числе Единого госэкзамена (ЕГЭ), сообщил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский.

"Говорить, что эта тема снята с повестки, наверное, нет. Потому что всегда эта тема будет популярной, особенно сейчас в преддверии экзаменационной кампании. Что касается Стратегии, конечно, в Стратегии одно из направлений работ - не только развития системы образования в целом, но и развитие системы экзаменов" - , сказал Круглинский, отвечая на вопрос "Интерфакса" о возможности отмены ЕГЭ в рамках разработка стратегии развития образования.

"Говорить о ЕГЭ, может быть, не совсем правильно, надо говорить о выпускных экзаменах из школ и вступительных испытаниях в вузы. В рамках стратегии это будет одно из направлений, которое будет прорабатываться",- добавил он.

Отвечая на вопрос о другой форме выпускных экзаменов, которые могут быть разработаны в рамках Стратегии, он ответил: "Сейчас об этом говорить сложно".

Как сообщал вице-премьер Дмитрий Чернышенко накануне на "правительственном часе" в Госдуме, работа над Стратегией развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года будет продолжаться в течение этого года.