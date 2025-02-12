ФАС предложила обновить правила недискриминационного доступа к газо-, нефтепроводам

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба в рамках "регуляторной гильотины" подготовила проекты новых документов о недискриминационном доступе к инфраструктуре магистрального транспорта нефти, нефтепродуктов, газа.

Проекты соответствующих постановлений правительства размещены на портале проектов нормативных правовых актов. Одновременно ФАС опубликовала проекты постановлений о стандартах раскрытия информации субъектами соответствующих естественных монополий.

Новая версия положения о недискриминационном доступе к газовой трубе приходит на смену серии документов 1997, 1999, 2020 и 2021 годов. В том числе подлежит отмене постановление правительства от 20.11.1999 №1275 "О составе межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с доступом независимых организаций к газотранспортной системе ОАО "Газпром". В связи с этим в проекте нового документа устраняются ссылки на такую комиссию как инстанцию по разрешению спорных моментов с доступом к ГТС.

Также устраняется возможность (в случае дефицита пропускной способности ГТС) ее распределения на конкурсной основе - остается только принцип удовлетворения заявок пропорционально заявленным объемам.

Подготовку документа по газу комментировала начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России Елена Цышевская. Новые правила были разработаны в 2018 году, позднее правительство поручило актуализировать текст документа, сообщила она в 2023 году.

Тогда же начальник департамента "Газпрома" Виталий Хатьков отмечал, что проблема недискриминационного доступа для независимых производителей газа на данный момент отсутствует: "Независимые за последние 10 лет увеличили свои объемы добычи и поставки в 2-3 раза. В чем в такой ситуации проблема дискриминационного доступа? Нет её, не существует!" При этом, по его словам, география присутствия независимых поставщиков за счет заниженного тарифа на транспортировку газа постоянно расширяется.

Проект постановления о недискриминационном доступе к нефтепроводам и нефтепродуктопроводам ("Транснефти" - ИФ) приходит на смену документам 2011, 2014, 2020 и 2021 годов.

Подобное обновление регуляторной базы является реализацией механизма "регуляторной гильотины", задачей которой является в том числе обновление и систематизация давно принятых документов.

Согласно текущей версии проектов документов (по нефти и по газу), они могут вступить в действие с 1 марта 2025 года и, как ожидается, будут действовать 6 лет со дня их вступления в силу.