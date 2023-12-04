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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

РФ отказалась от унификации тарифов на транспорт газа и регулирования ПХГ

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Власти отказались от унификации для "Газпрома" и независимых производителей тарифов на транспортировку и подземное хранение газа.

Премьер-министр Михаил Мишустин 30 ноября подписал распоряжение №3438-р, которое исключило соответствующий пункт (102) из плана мероприятий по реализации Энергетической стратегии РФ на период до 2035 года. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Пункт предусматривал "совершенствование методики расчета тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам и правового регулирования отношений, связанных с оказанием услуг по хранению газа в подземных хранилищах, с учетом повышения прозрачности расчетов, применения единых подходов для всех поставщиков газа и повышения эффективности функционирования газотранспортной системы".

Ответственным за его исполнение была назначена Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Срок исполнения истек в октябре 2021 года. В 2029 году ФАС также готовила проекты правил недискриминационного доступа к услугам подземных хранилищ, которые также не были приняты.

ЭС-2035 утверждена в июне 2020 года. Спустя год принят план мероприятий по ее реализации. В настоящее время ведомства разрабатывают проект энергетической стратегии до 2050 года

"Газпром" выступал против введения регулирования работы подземных хранилищ, так как ПХГ являются основным регулятором покрытия неравномерности потребления, а "Газпром" несет основную нагрузку по покрытию сезонной неравномерности потребления в стране.

В частности, в 2018 году, на фоне обсуждения проекта ЭС-2035 заместитель начальника департамента концерна, генеральный директор ООО "НИИгазэкономика" Николай Кисленко писал: "Независимые производители газа в последнее время все более интенсивно пытаются торпедировать факторы, лежащие в основе энергетической безопасности страны. Это предложения НПГ по разделению "Газпрома", либерализации экспорта трубопроводного газа, регулированию доступа к ПХГ. В случае принятия предложений НПГ не только снизится надежность энергообеспечения российских потребителей и, в целом, уровень энергобезопасности страны, но под вопрос будут поставлены стабильность бюджетных поступлений, сохранение поставок газа зарубежным потребителям в рамках межправительственных соглашений, а также развитие энергетики России в целом. Реализация подобных инициатив может фактически привести к краху газовой отрасли".

Тариф на транспортировку газа независимых производителей последний раз поднимался с июля 2015 года – на 2%. В последующие годы независимым производителям, которые и вовсе выступают за снижение тарифа, удалось заблокировать индексацию.

Газпром ФАС ООО "НИИгазэкономика" Михаил Мишустин
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