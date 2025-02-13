За ночь сбито 83 БПЛА над девятью российскими регионами

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - За прошедшую ночь было уничтожено 83 украинских дрона в девяти регионах России, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата: 37 БПЛА - над территорией Брянской области; по 12 БПЛА - над территориями Курской и Липецкой областей, 9 БПЛА - над территорией Тверской области, по 3 БПЛА - над территориями Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областей и 1 БПЛА - над территорией Ростовской области ", - заявили в министерстве.