Пострадавших после массированной атаки БПЛА в Брянской области нет

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пострадавших после вражеской атаки на регион нет, все дроны уничтожены.

"Пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены", - написал губернатор в своем телеграм-канале в четверг.

Минобороны РФ ранее сообщало, что в течении прошедшей ночи было уничтожено 83 украинских беспилотника над российской территорией, 37 из них - над Брянской областью.