Температура ниже нормы установится в европейской части России к понедельнику

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Сильнейшее понижение температуры прогнозируется в регионах северо-востока европейской территории России, севера и центра Урала и севера Сибирского федерального округа; к понедельнику температура во всех регионах европейской части страны будет ниже нормы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наиболее сильное понижение температуры, сильнейшее, прогнозируется на северо-востоке европейской территории России, на севере и среднем Урале и на севере Сибирского федерального округа", - сказал Вильфанд.

Так, в Ямало-Ненецком автономном округе, где совсем недавно были около нуля, со вторника к пятнице температура понизится на 25 градусов, будет минус 30 - минус 35. Похолодание затронет Ханты-Мансийский автономный округ, север Красноярского края. Похолодание также прогнозируется в регионах Урала и Поволжья.

"Уже к понедельнику температура практически на всей европейской части России будет ниже нормы", - сказал Вильфанд.

Наиболее значительное отклонение температуры от нормы прогнозируется в Северо-Западном федеральном округе, а именно в Коми, Архангельской области, а также на севере Приволжского федерального округа, где будут морозы до минус 20 - минус 25 градусов.

В центре европейской России температура будет ниже нормы на 3-4 градуса, а на юге - в Южном федеральном округе - на 4-6 градусов ниже нормы. Это, как отметил Вильфанд, коснётся Ростовской области, Краснодарского края и Крыма.

"Холодная погода связана с затоком холодных воздушных масс из регионов Земли Франца-Иосифа, Шпицбергена, Новой Земли. По такой сложной траектории холод будет заходить на север Урала, на северную половину Красноярского края, и затем уже будет поступать на юг европейской России", - добавил Вильфанд.

Резкое понижение температуры ожидается на Чукотке. "Там невиданное тепло. Циклон принес температуру, близкую к нулевой отметке, температура на 24-26 градусов выше нормы. Но там очень быстро меняется циркуляция, и вот уже к понедельнику туда будут поступать холодные воздушные массы, и температура на востоке Чукотки станет ниже нормы на 2-4 градуса, то есть там температура понизится почти на 30 градусов и будут опять морозы 30-35 градусные, на Колыме даже до минус 38", - сказал Вильфанд.

Также низкие температуры прогнозируются в регионах Центрального Черноземья, где в конце этой и в начале следующей недели будет до минус 17 градусов ночью и до минус 10 градусов днем.