Высота снежного покрова к концу недели в Москве вырастет до 4 см

Фото: Ярослав Чингаев/АГН "Москва"

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Небольшой снег, который будет идти в московском регионе в течение недели, приведет к тому, что высота снежного покрова вырастет до 2 - 4 см, сейчас она составляет 1 см; сильных осадков в ближайшие дни не прогнозируется, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В конце недели чуть-чуть высота снега повысится, будет от 2 до 4 сантиметров. Сейчас она составляет около 1 сантиметра. Совсем немного снега", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что небольшой снег пройдет в столичном регионе в субботу и воскресенье. Однако сильного снегопада в ближайшие дни "не видно".

Кроме того, заток холодных воздушных масс с севера приведет к образованию плотной облачности. Давление будет опускаться и будет чуть ниже нормы. А солнечная энергия не будет способствовать прогреву почвы.