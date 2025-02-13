На шахте "Уралкалия" в Соликамске произошло обрушение горной породы
По данным источника в экстренных службах, под завалом два человека
Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В Соликамске в стволе шахты СКРУ-3 "Уралкалия" произошло обрушение горной породы, под завалами оказалось два человека, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.
"Произошло обрушение горной породы в стволе N1 Соликамского калийного рудоуправления N3 (СКРУ-3)", - сказал он.
Инцидент произошел на глубине 48 м.
Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" пока не располагает.