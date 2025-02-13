Два сотрудника "Уралкалия" погибли из-за ЧП в шахте в Пермском крае

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Отслоение нароста соли в шахте Соликамского калийного рудоуправления N3 (СКРУ-3, Пермский край) "Уралкалия" привело к гибели двух работников рудника, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"13 февраля 2025 года в 10:00 местного времени (08:00 по Москве - ИФ) в руднике СКРУ-3 в ходе проведения регламентных работ по осмотру ствола в результате отслоения нароста соли от крепи были смертельно травмированы два работника рудника", - заявили в пресс-службе.

Для расследования причин этого несчастного случая на предприятии создали комиссию. В пресс-службе отметили, что производственные объекты компании работают в обычном режиме.

В свою очередь региональная прокуратура в своем телеграм-канале сообщила, что в связи с происшествием организована проверка.

Региональное управление СК России сообщает, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что инцидент произошел в стволе N1 СКРУ-3 на глубине 48 м, под завалами оказались два человека.