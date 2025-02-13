Четверо украинских военных осуждены по делу о терактах в Курской области

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Суд вынес обвинительный приговор военнослужащим 22-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины Антону Фурдаленко, Сергею Завацькому, Василию Тарану и Руслану Саввакису по делу о терактах в Курской области, сообщает СКР.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными по п.п."а, в" ч.2 ст.205 УК РФ (совершение террористических актов).

Завацькому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части - в исправительной колонии строгого режима; Тарану, Саввакису и Фурдаленко - в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части - в исправительной колонии строгого режима.

Суд установил, что 8 августа 2024 года они, вооруженные боевым оружием и взрывными устройствами, в составе украинских подразделений незаконно пересекли государственную границу РФ.

В Суджанском и Кореневском районах Курской области фигуранты запугивали местное население, незаконно занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации гражданского населения, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным жителям.

13 августа 2024 года в ходе боевых действий Фурдаленко, Завацький, Таран и Саввакис задержаны военнослужащими ВС РФ.