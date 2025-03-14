Группу украинских военных осудили по делу о преступлениях в курском приграничье

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд вынес приговор военнослужащим вооруженных формирований Украины Владимиру Одноочко, Александру Плаксивому, Сергею Погромскому и Николаю Тяжкоробу - участникам незаконного вторжения в Курскую область, сообщает Генпрокуратура РФ в пятницу.

Одноочко, Погромский и Тяжкороб приговорены к 16 годам лишения свободы, Плаксивый - к 15 годам заключения. Все они будут отбывать первые 3 года в тюрьме, остальную часть наказания - в исправительной колонии строгого режима, говорится в сообщении.

Их признали виновными по ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий).

Суд установил, что в начале августа 2024 года Одноочко, Плаксивый, Погромский и Тяжкороб в составе вооруженных формирований Украины вторглись на территорию Суджанского района Курской области.

"В нескольких зданиях на территории города они оборудовали наблюдательно-огневые позиции. (...) удерживали населенный пункт под вооруженным контролем, осуществляли его патрулирование, минировали дорожные направления и участки местности, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам", - сообщается в пресс-релизе.

Отмечается, что все подсудимые в августе 2024 года были задержаны и до вынесения приговора содержались под стражей.