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Россия готова помочь в восстановлении Национальной картинной галереи Абхазии

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Работы по восстановлению действующей Национальной картинной галереи Абхазии и строящегося здания картинной галереи будут завершены через 3-4 месяца, сообщил представитель подрядной организации Рустам Цвейба на встрече с министром культуры России Ольгой Любимовой, находящейся с рабочим визитом в республике.

Любимова осмотрела оба здания и сказала, что Россия готова оказать помощь в наполнении экспозиции после окончания ремонта. "Готовы подключаться в рабочем режиме, это даже не обсуждается", - пояснила министр.

Фонд Национальной картинной галереи Абхазии был практически уничтожен при пожаре 21 января 2024 года в здании на улице Лакоба. Россия уже на следующий день после пожара направила своих специалистов на помощь, при их участии удалось спасти около 150 работ.

Любимова также посетила Национальную библиотеку им. И.Г. Папаскир, где осмотрела уцелевшие после пожара предметы искусства. В здании библиотеки сейчас проводят реставрационные работы, в том числе с использованием подаренного Россией оборудования. Часть картин можно будет выставить уже сразу после завершения строительных работ в Национальной галерее.


Абхазия Ольга Любимова
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