Тысячи картин уничтожены при пожаре в выставочном зале Союза художников в Сухуме

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Более четырех тысяч картин сгорело, по предварительным данным, в результате пожара, произошедшего минувшей ночью в здании Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии в Сухуме, сообщила в воскресенье журналистам исполняющая обязанности министра культуры республики Динара Смыр.

"Сгорело почти все. На втором этаже здания Центрального выставочного зала располагались фонды Национальной картинной галереи, более четырех тысяч экземпляров. Среди них до 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе. Это ничем невосполнимая утрата для национальной культуры Абхазии", - заявила она.

По сообщению МЧС республики, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 03:38. Огонь тушили 11 пожарных расчетов, как из Сухума, так и из других райцентров. К 7 часам утра пламя было локализовано.

Александр Чачба-Шервашидзе - первый профессиональный абхазский художник, крупнейший декоратор театров дореволюционной России, ведущий художественный оформитель спектаклей петербургских театров.