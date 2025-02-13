На компенсацию аренды вынужденным переселенцам Курской области выделят 1,3 млрд руб.

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит более 1,3 млрд рублей для компенсации расходов на аренду жилья жителям Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома. Еще 2,5 млрд руб. выделяется на поддержку АПК региона, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Граждане, в числе которых семьи с детьми, были вынуждены покинуть свои дома и теперь арендуют временное жилье. Для компенсации расходов за найм квартир правительство дополнительно выделит Курской области более 1,3 млрд рублей", - сказал Мишустин в четверг на заседании правительства.

Он поручил министерствам финансов и строительства "оперативно довести эти средства до российского субъекта, чтобы люди получили все положенные им финансовые ресурсы без задержек".

Кроме того, из резервного фонда правительства направлено 2,5 млрд рублей на поддержку сельхозпроизводителей, пострадавших в Курской области. С помощью этих средств аграриям будет компенсирован ущерб от утраты поголовья сельскохозяйственных животных и объектов аквакультуры. Поддержку получат 20 сельхозпроизводителей.

Мишустин подчеркнул, что "ресурсы необходимо направить курским аграриям как можно быстрее".

Решение принято по поручению президента, которое он дал по итогам совещания о ситуации в приграничных регионах в 2024 году.