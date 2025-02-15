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Компенсация аренды жилья поступит жителям курского приграничья в ближайшие дни

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Средства в объеме 1,3 млрд рублей, выделенные правительством России на компенсацию аренды жилья жителям приграничных районов Курской области, вынужденно покинувших свои дома, начнут поступать на их счета через несколько дней, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В РоссииНа компенсацию аренды вынужденным переселенцам Курской области выделят 1,3 млрд руб.Читать подробнее

"Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области приступило к направлению денежных средств в кредитные организации. На счета граждан они поступят в течение 1-3 дней", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на эти цели, кроме федеральных средств, из областного бюджета для софинансирования будут выделены еще 13,3 млн рублей.

Как сообщалось, правительство РФ приняло решение о выделении дополнительно 1,3 млрд рублей на компенсацию расходов на аренду жилья жителям приграничных районов Курской области, вынужденно покинувшим свои дома из-за сложной оперативной обстановки.

Курская область
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