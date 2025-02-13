Минстрой предложил ограничить строительство неэнергоэффективных зданий в "дефицитных" регионах

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Строительство объектов с низкой энергоэффективностью имеет смысл ограничить в регионах, где наблюдается дефицит энергоснабжения, заявил замглавы Минстроя России Сергей Музыченко в четверг.

"У нас есть энергодефицитные районные субъекты и федеральные округа в целом, допустим, Южный федеральный округ. Если им присвоить этот статус, то там требование технического регламента о безопасности зданий и сооружений в части энергоэффективности должно являться обязательным", - сказал замминистра в ходе круглого стола в СФ "Повышение энергоэффективности в строительстве".

Он подчеркнул, что, по его мнению, здесь стоит "поставить планку".

"Энергоэффективность здесь должна быть выше, чем у других субъектов, потому что энергодефицит, он за собой несет энергобезопасность этого региона", - пояснил свое предложение Музыченко.

Он также отметил, что в вопросе энергоэффективности "пора переходить к оценке на жизненном цикле".

"Это касается не только энергоэффективности, но и многих других аспектов: работоспособности некоторых инженерных систем, конструкции здания в целом", - подчеркнул замминистра.