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Энергокомпании могут получить льготы в рамках режимов Дальнего Востока и Арктики

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития вместе с Минфином проработать вопрос о предоставлении льгот преференциальных режимов Дальнего Востока и Арктики для энергогенерирующих компаний, сообщила пресс-служба вице-премьера.

"Реализация инвестпроектов по созданию генерации в условиях преференциальных режимов позволит снизить финансовую нагрузку на инвесторов и конечную стоимость электроэнергии для потребителей, сократить сроки реализации таких проектов", - прокомментировал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

На данный момент, для покрытия прогнозируемого энергодефицита на Дальнем Востоке планируется строительство 2,2 ГВт тепловых мощностей и 1,7 ГВт возобновляемой энергетики.

На совещании у Трутнева обсуждалась актуализация перечня новых инвестиционных проектов, которые могут быть учтены с СиПР (схема и программа развития электроэнергетики) на 2026-2031 годы. Минвостокразвития уже верифицировало 138 новых инвестиционных проектов общей необходимой мощностью 2,7 ГВт до 2030 года, говорится в сообщении.

Трутнев поручил Минвостокразвития, Минэкономразвития, Минэнерго и "Системному оператору" доработать алгоритм отбора инвестиционных проектов, для энергообеспечения которых необходимо строительство генерации, сообщила пресс-служба вице-премьера.

Как сказано на сайте Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, в регионе действует несколько преференциальных режимов, предполагающих различные, в том числе налоговые льготы. В частности, это ТОР (территории опережающего развития) и САР (специальные административные районы).

Без льгот и преференций невозможно развивать Дальний Восток и Арктику, говорил Чекунков "Интерфаксу" в 2024 году.

"С момента начала работы преференциальных режимов ДФО (2014 год), а затем и Арктики (2020 год) общий объем предоставленных льгот как прямым счетом, так и незаработанных налогов, составил 350 млрд рублей. А общий объем налогов, уплаченных за это же время резидентами, составил 419 млрд рублей", - приводил он данные.

Алексей Чекунков Дальний Восток Минвостокразвития Минфин Минэнерго Юрий Трутнев Арктика
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