Песков прямо не ответил, кто был инициатором беседы Трампа и Путина

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, кто был инициатором телефонного разговора руководителей России и США, напомнил, что Дональд Трамп еще до инаугурации говорил о планах позвонить Владимиру Путину.

"Президент Трамп еще до предвыборной кампании и после выборов, до инаугурации говорил о том, что собирается позвонить президенту Путину", - сказал ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

На реплику Зарубина о том, что в таком случае можно сделать вывод, что инициатором звонка был Трамп, Песков ответил: "Мы можем вспомнить эти заявления президента Трампа".

На сайте Кремля в сообщении о телефонном разговоре президентов не указано, по чьей инициативе состоялась беседа.