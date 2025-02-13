Bloomberg сообщил, что Европу заранее не уведомили о разговоре Трампа и Путина

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президентов США и РФ Дональда Трамп и Владимира Путина застал европейские страны врасплох, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам двух официальных лиц, власти европейских стран ошеломил звонок Трампа и Путина - значительный дипломатический шаг, о котором не уведомили ключевых союзников", - информирует агентство.

Один из собеседников назвал разговор "изменой", отметив, что США уже уступают требованиям РФ. Другой источник утверждал, что в Европе обеспокоены якобы отсутствием в команде Трампа кого-либо "с настоящим опытом ведения переговоров с россиянами".

Между тем, отметили источники, новая администрация США свернула значительную часть регулярных контактов с европейскими странами; им приходится полагаться на формальные телефонные звонки, протокольные встречи и публичные заявления.

В свою очередь, по информации Financial Times, дипломаты ЕС нервничают из-за того, что им сложно организовывать встречи чиновников, в том числе председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, с членами команды Трампа. "Органы власти ЕС все еще не могут найти нужного человека с прямым доступом к Трампу", - заявил собеседник газеты.

В этих условиях, отмечает Bloomberg, Трамп начинает диктовать Европе, что ей нужно делать для обеспечения безопасности Украины в процессе урегулирования кризиса в этой стране. При этом в Европе продолжаются споры, стоит ли им делать ставку лишь на европейских поставщиков вооружения, причем некоторое необходимое оружие придется ждать годами; или работать с Британией, или закупать оружие у США.

Согласно собственным подсчетам Bloomberg, ведущим европейским странам на расширение своих вооруженных сил и на обеспечение безопасности Украины может потребоваться $3,1 трлн в течение следующих 10 лет. Такие расходы могут привести к углублению противоречий в Евросоюзе, поясняет агентство.

В среду Трамп и Путин провели телефонный разговор. Трамп по итогам беседы сообщил, что договорился с Путиным начать переговорный процесс для завершения конфликта на Украине.

Как заявил журналистам после разговора пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин пригласил Трампа в Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц для обсуждения тем, представляющих взаимный интерес, в том числе по вопросам украинского урегулирования.

"Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе", - сказал Песков.