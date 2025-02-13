В Кремле отметили актуальность приглашений Путина и Трампа на визиты в США и РФ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Время возможных визитов президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, соответственно, в Соединенные Штаты и Россию зависит от динамики событий в мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В дипломатической практике очень важно иметь действующее приглашение посетить страну. Вот сейчас и президент Путин имеет действующие приглашение посетить Америку, и президент Трамп имеет действующее приглашение посетить Россию. Когда они решат воспользоваться этими приглашениями – посмотрим, покажет динамика развития событий", - сказал Песков в интервью "Первому каналу" по итогам состоявшегося накануне телефонного разговора Путина и Трампа.