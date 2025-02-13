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Помощники Путина и Трампа в ближайшие недели будут договариваться об их очной встрече

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Модальности встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будут прорабатываться в ходе рабочих контактов их помощников, которые будут наращивать интенсивность в ближайшие дни и недели, сообщил "Первому каналу" пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Сейчас после того, как лидеры продемонстрировали политическую волю и дали все необходимые поручения своим помощникам для начала рабочих контактов, нужно чуть-чуть набраться терпения, этим рабочим контактам нужно развернуться. Это будет сделано в ближайшие дни и недели", - сказал он .

По его словам, "как раз в ходе этих рабочих контактов будут проговариваться модальности той самой встречи двух президентов, о которой они говорили во время вчерашней беседы".

Имя руководителя группы переговорщиков с российской стороны будет обнародовано после того, как Путин определится с кандидатурой.

Дмитрий Песков США Дональд Трамп Владимир Путин
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