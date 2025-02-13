Песков отметил сохранение конструктивных отношений президентов России и США

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Между президентами России и США еще с прошлого срока Дональда Трампа сохраняются конструктивные отношения, они продолжаются до сих пор, так что их телефонная беседа была откровенной и конструктивной, сказал "Первому каналу" пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Это был весьма конструктивный, рабочий и достаточно откровенный (разговор - ИФ)", - сказал он.

"В целом, еще с прошлой каденции президента Трампа между ними выстроились достаточно конструктивные отношения, которые продолжаются до сих пор. Они позволяют двум президентам конструктивно обсуждать самые сложные проблемы", - добавил Песков.