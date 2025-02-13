Кремль отметил, что Путин и Трамп говорили прежде всего о двусторонних отношениях

Беседа была "конструктивной, рабочей, доброжелательной", сказал Дмитрий Песков

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в среду обсудили отношения России и Соединенных Штатов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно же, в первую очередь говорили о двусторонних отношениях. И говорили, что им был нанесен за время предыдущей администрации огромный вред. И то состояние, в котором находятся наши двусторонние отношения, оно, наверное, не в интересах ни России, ни США", - заявил Песков в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину. Отрывок интервью журналист опубликовал в своем телеграм-канале.

Телефонный разговор президентов был конструктивным и доброжелательным, по его итогам главы государств дали поручения, что привело в движение машину помощников и ведомств для подготовки следующих контактов, сказал Песков.

"Главы государств выразили свою политическую волю по этому процессу. Это очень важное достижение этого разговора, которое получило свое развитие в виде тех поручений, которые дали президенты по итогам беседы, что уже привело в движение машину помощников, ведомств и так далее, которые уже поэтапно сейчас будут вступать в диалог и заниматься подготовкой следующих контактов и на рабочем уровне, и на высшем уровне", - сказал Песков.

По его словам, беседа Путина и Трампа была "конструктивной, рабочей, доброжелательной".