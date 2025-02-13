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Путин согласился с Трампом, что украинский конфликт нужно разрешать мирными переговорами

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора согласились с тем, что даже самые сложные проблемы в рамках украинского урегулирования нужно решать путем мирных переговоров, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Говорили, конечно же, есть тема украинского урегулирования, одна из главных тем, говорили о том – и согласились – в том, что даже самые сложные проблемы нужно решать посредством мирных переговоров. В данном случае президент Путин согласился с этим тезисом президента Трампа"", - рассказал Песков автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "россия-1" (ВГТРК), фрагмент которого выложен в телеграм-канале журналиста.

Песков напомнил, что президент РФ неоднократно говорил о готовности Москвы идти на такие переговоры и добиваться поставленных целей именно через мирные переговоры, политико-дипломатическими средствами. "Это было подтверждено и, собственно, таким образом главы государств выразили свою политическую волю по этому процессу", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Владимир Путин Дональд Трамп
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