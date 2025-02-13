Шольц назвал верным шагом телефонный разговор Трампа и Путина

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Прямые переговоры между президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным являются верным шагом в процессе урегулирования украинского конфликта, заявил в четверг канцлер Германии Олаф Шольц.

"Трамп и Путин поступили правильно, проведя прямые переговоры по Украине", - приводит его слова агентство Bloomberg.

Шольц отметил, что, по его мнению, целью таких бесед должно быть донесение до Москвы ожиданий Запада относительно мира на Украине и возвращения к европейской системе безопасности, в которой "границы нельзя менять силой".

Канцлер ФРГ подчеркнул необходимость завершить конфликт как можно скорее.