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"Ростелеком" оценил ущерб от повреждения линии связи на Балтике в десятки миллионов рублей

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Ущерб ПАО "Ростелеком" от повреждения подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) "Балтика" составил десятки миллионов рублей, сообщил журналистам президент компании Михаил Осеевский.

"Ростелеком" 8 февраля сообщил о повреждении ПВОЛС. В четверг оператор сообщил о завершении восстановительных работ. Компания уточняла, что обрыв произошел в северной части акватории Балтийского моря в исключительной экономической зоне Финляндии вследствие внешнего воздействия, предположительно, якорем иностранного судна в результате нарушений правил мореплавания. Поврежденные участки кабеля подводной линии находились на расстоянии 40 км друг от друга.

"Это несколько десятков миллионов рублей", - сказал в четверг Осеевский, отвечая на вопрос о размере ущерба.

При этом он отметил, что ПВОЛС не была застрахована от такого повреждения. "Такой риск не страхуется. Нет такой практики пока еще", - сказал глава "Ростелекома".

При этом он отметил, что в этой ситуации "есть одна непонятная часть – что кабель был поврежден не в одном месте, а в двух – на расстоянии 40 км". "Это вызывает много вопросов и необычная ситуация", - отметил Осеевский.

Ростелеком Балтийское море
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