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В Евросоюзе пообещали усилить защиту подводной инфраструктуры

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз примет меры по повышению безопасности подводной наиболее важной инфраструктуры, заявила вице-председатель Еврокомиссии Хенна Виркунен.

Как передает Yle, она пообещала это, представляя в Хельсинки совместное заявление Еврокомиссии и высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности о повышении безопасности и устойчивости подводной инфраструктуры.

"Важно инвестировать в новые технологии, такие как датчики, а также использовать спутники и беспилотные летательные аппараты для наблюдения за морем. ЕС также финансирует развертывание новых типов "умных" подводных кабелей", - сказала Виркунен.

Требования безопасности и оценки рисков для подводных кабелей будут ужесточены, а финансирование развертывания новых и интеллектуальных кабелей будет приоритетным для обеспечения больших резервных мощностей.

Планируется расширить возможности мониторинга угроз в каждом морском районе для получения комплексной ситуационной картины. Ремонтные мощности будут увеличены для обеспечения быстрого восстановления поврежденных кабелей.

В течение 2025 года ЕС также составит карту своих подводных кабелей и проведет оценку рисков.

Вирккунен считает, что ЕС должен иметь возможность вмешиваться в операции теневого флота и включать в санкции ЕС все большее количество судов.

Было подчеркнуло, что обеспечение безопасности инфраструктуры является обязанностью всего ЕС, а не только тех государств-членов, чьи кабели были недавно повреждены.

Сейчас Вирккунен находится с визитом в Хельсинки с подотчетными ей комиссаром по обороне и космосу Андрюсом Кубилиусом и комиссаром по внутренним делам и миграции Магнусом Бруннером.

Евросоюз Хельсинки Еврокомиссия Хенна Виркунен
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