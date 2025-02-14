Над Белгородской областью сбито несколько беспилотников

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Старооскольским округом Белгородской области сбито несколько беспилотников.

"Над Старооскольским округом сработала наша система ПВО - сбиты несколько вражеских беспилотников. Информации о пострадавших и повреждениях не поступало", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил о том, что в Славянске-на-Кубани поражена воздушная цель.