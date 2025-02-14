Минобороны РФ сообщило о 50 сбитых дронах ВСУ за ночь

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - За прошедшую ночь были уничтожены 50 украинских дронов над тремя регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппарата: 41 БПЛА - над территорией Белгородской области, 5 БПЛА - над территорией Воронежской области и четыре БПЛА - над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.

Ранее о нескольких сбитых над Белгородской областью беспилотниках сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Дроны были ликвидированы в Старооскольском округе.