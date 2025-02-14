Минобороны сообщило об учениях с "Ярсами" в Йошкар-Олинском соединении РВСН

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Военнослужащие Йошкар-Олинского (республика Марий Эл) соединения РВСН провели тренировку по противодействию условным диверсантам при смене полевых позиций, сообщили в Минобороны России в пятницу.

"Пусковые установки ПГРК "Ярс" Йошкар-Олинского ракетного соединения РВСН отработали вводные по смене полевых позиций в ходе противодействия условным диверсионно-разведывательным группам (ДРГ)", - говорится в сообщении.

Ракетчики, сообщает министерство, провели ряд мероприятий по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов. Военные применили новые боевые противодиверсионные машины "Тайфун-М", оснащенные беспилотниками.

По информации военных, по замыслу вводной, диверсионные группы заминировали маршрут боевого патрулирования. "ДРГ были обнаружены на дальних подступах к полевым позициям и нейтрализованы. А подразделения инженерного обеспечения провели разминирование маршрутов боевого патрулирования.

6 февраля Минобороны сообщило о выходе на маршруты боевого патрулирования пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Ярс" в Йошкар-Олинском ракетном соединении.

"Расчеты ПГРК "Ярс" выполняют задачи по совершению марша протяженностью до 100 километров, рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерному оборудованию, организации маскировки и боевого охранения", - сказали в ведомстве.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Официально сообщалось, что он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащён разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками.

По официальным данным, "Ярс" в шахтном и мобильном вариантах в настоящее время составляет основу группировки Ракетных войск стратегического назначения.

РВСН - род войск Вооружённых сил РФ, главный компонент её стратегических ядерных сил. Эти войска предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.