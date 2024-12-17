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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:19

Комплексы "Ярс" Бологовского ракетного соединения вышли на учебное патрулирование

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" Бологовского ракетного соединения выведены на маршруты боевого патрулирования в рамках учений с участием БПЛА, заявили в Минобороны России.

"ПГРК "Ярс" Бологовского ракетного соединения выведены на маршруты боевого патрулирования в рамках учений. Стратегические ракетчики будут отрабатывать задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования с применением армейской авиации", - сообщили в ведомстве.

Расчеты ПГРК "Ярс" выполнят задачи по совершению марша протяженностью до 100 километров, рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, охранению.

"На учениях задействован БПЛА самолетного типа "Элерон-7", который обладает улучшенными характеристиками по сравнению с предыдущими моделями", - сообщили в Минобороны.

Там отметили, что преимуществами данных беспилотников являются бесшумность, улучшенная стабилизация изображения, увеличенные продолжительность и дальность полета, возможность использования контрольно- телеметрического радиоканала в условиях радиоэлектронного подавления.

По легенде учений, БПЛА в режиме передачи прямого видеосигнала обнаружат условные диверсионно-разведывательные группы, минирующие дороги на маршрутах движения колонн, которые должны быть нейтрализованы на дальних подступах к полевым позициям, добавили в министерстве.

Минобороны Ярс
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