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Путин поручил усовершенствовать механизм поиска пропавших без вести бойцов СВО

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны РФ усовершенствовать механизм поиска пропавших без вести участников специальной военной операции, сообщает сайт Кремля.

"Минобороны России представить предложения о совершенствовании механизма поиска военнослужащих, пропавших без вести в период участия в специальной военной операции, и поддержки членов их семей", - говорится в перечне поручений главы государства по итогам его ежегодной пресс-конференции.

Данное поручение должно быть исполнено до 1 апреля этого года.

Кроме того, Путин поручил Минобороны РФ до 1 июня подготовить вместе с Росгвардией и представить предложения о развитии сети военно-учебных заведений с учетом перспективной потребности в военных кадрах.

Минобороны РФ Владимир Путин
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