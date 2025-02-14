Путин поручил усовершенствовать механизм поиска пропавших без вести бойцов СВО

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны РФ усовершенствовать механизм поиска пропавших без вести участников специальной военной операции, сообщает сайт Кремля.

"Минобороны России представить предложения о совершенствовании механизма поиска военнослужащих, пропавших без вести в период участия в специальной военной операции, и поддержки членов их семей", - говорится в перечне поручений главы государства по итогам его ежегодной пресс-конференции.

Данное поручение должно быть исполнено до 1 апреля этого года.

Кроме того, Путин поручил Минобороны РФ до 1 июня подготовить вместе с Росгвардией и представить предложения о развитии сети военно-учебных заведений с учетом перспективной потребности в военных кадрах.