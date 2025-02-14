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Путин поручил упростить доступ к поддержке пострадавшим от действий ВСУ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с Минобороны и властями Белгородской, Брянской и Курской областей обеспечить оказание поддержки лицам, пострадавшим от действий ВСУ, по принципу "одного окна".

Это одно из перечня поручений, сформулированных после "прямой линии" 19 декабря. Перечень опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с Минобороны России и исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей обеспечить оказание поддержки лицам, пострадавшим от действий украинских вооруженных формирований, по принципу "одного окна", обратив особое внимание на необходимость согласованного взаимодействия органов государственной власти Российской Федерации и добровольческих (волонтерских) организаций, оказывающих помощь таким лицам", - сказано в поручении.

Исполнить его нужно к 1 апреля.

На "прямой линии" жительница Курской области спросила президента, когда ВСУ будут выбиты из региона и люди смогут вернуться домой, и будет ли потом восстановлена инфраструктура.

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