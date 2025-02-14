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Минпросвещения РФ оставило обществознание в 8-9 классах до 1 сентября 2026 года

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Обществознание останется в 8-9 классах до 1 сентября 2026 года, потом предмет сохранят только в 9-м классе, соответствующий приказ Минпросвещения опубликован на портале правовой информации.

Согласно прошлогоднему приказу ведомства, обществознание должно было исчезнуть в 6-8 классах школ с 1 сентября 2025 года. Теперь ведомство оставляет обществознание на 2025-й учебный год в программах 8-9 классов до 1 сентября 2026 года. При этом в 6-7 классах предмет будет удален из школьной программы с 1 сентября 2025 года, как и определено приказом прошлого года.

Также документ предлагает оставить часы для изучения истории без изменений в 8-9 классах до 1 сентября 2026 года. Затем часы будут увеличены: в 8-м классе для изучения всеобщей истории будет отводиться 34 часа, для истории России - 68 часов; в 9-м классе - 23 часа для всеобщей истории и 45 часов для истории России. Таким образом, при 34 учебных неделях в 8-м классе предмет будут изучать 3 часа в неделю, в 9-м классе 2 часа в неделю.

Согласно приказу Минпросвещения РФ прошлого года, общее число часов, рекомендованных для изучения истории, было увеличено с 340 до 476 с 1 сентября 2025 года. Дополнительные часы были добавлены за счет сокращения преподавания обществознания.

Минпросвещения РФ
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