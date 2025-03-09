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Школьные "последние звонки" в России пройдут 24 мая, а выпускные - 28 июня

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Минпросвещения России рекомендует школам проводить "последние звонки" в 2025 году 24 мая, а выпускные вечера - 28 июня, сообщается на сайте ведомства в воскресенье.

"В текущем учебном году последние звонки в российских школах пройдут 24 мая, а выпускные - 28 июня. Соответствующие рекомендации всем субъектам страны даны министерством просвещения РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при проведении торжественных школьных выпускных будут предусмотрены церемония поднятия государственного флага и исполнение государственного гимна РФ, чествование представителей многопоколенных и многодетных семей, выступления родителей, в том числе награжденных государственными наградами, участников специальной военной операции.

Традиционно "последний звонок" проходит 25 мая, выпускной проводится с 22 по 30 июня.

Минпросвещения РФ
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