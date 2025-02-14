Официальных представителей РФ не будет на Мюнхенской конференции по безопасности

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Представителей МИД России и других официальных лиц на Мюнхенской конференции по безопасности не будет, заявила в пятницу официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Представителей МИД, как и других официальных структур, органов не будет", - сказала она в ходе брифинга.

Она напомнила, что и "в этом, и другие годы после начала СВО Россия не получала приглашения на это событие".

Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности стартует в пятницу. Урегулирование украинского конфликта, как ожидается, станет одной из главных тем этого мероприятия.