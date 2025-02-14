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В Германии стартует Мюнхенская конференция по безопасности

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Урегулирование украинского конфликта, как ожидается, станет одной из главных тем на открывающейся в пятницу ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности.

Американскую делегацию возглавят вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Ожидается, что они проведут встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения путей завершений конфликта.

При этом Politico отмечает, что Вэнс не будет встречаться с канцлером Германии Олафом Шольцем - лидером страны-организатора конференции.

Также трехдневную конференцию посетит спецпосланник президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса Кит Келлог, который обсудит там американское видение по курируемой им теме. Также он заявлял, что планирует "встретиться с теми союзниками США, которые готовы работать с нами".

Ранее западные СМИ писали, что именно в ходе конференции США могут представить давно ожидаемый план завершения украинского конфликта.

Другими важными темами для обсуждения в Мюнхене станут ситуация в секторе Газа, политические процессы в Сирии и конфликты в африканских странах.

Всего конференцию посетят около 60 глав государств и 150 министров.

США Украина Германия Дональд Трамп Владимир Зеленский Джей Ди Вэнс
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