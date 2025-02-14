Совет Думы рассмотрит вопрос о лишении депутатских полномочий Юрия Напсо

Источник "Интерфакса" сказал, что это произойдет 24 февраля

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Комиссия Госдумы по регламенту предложила Совету Думы рассмотреть вопрос неисполнения депутатом Юрием Напсо обязанности лично присутствовать на пленарных заседаниях и заседаниях комитета, сообщает пресс-служба палаты.

Думские комиссии Госдумы по мандатным вопросам и по вопросам депутатской этики данный вопрос поддержали.

Главе комиссии по регламенту Виктору Пинскому подготовить предложения по Напсо поручили Совет Думы и спикер палаты Вячеслав Володин в связи с тем, что Напсо около двух лет не принимал личного участия в работе Госдумы и находится за пределами России.

"Вопрос о лишении депутатского мандата Юрия Напсо Совет Думы рассмотрит на заседании 24 февраля", - сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник в Госдуме.

Пинский напомнил, что по закону о статусе сенатора и депутата Госдумы полномочия депутата могут быть прекращены Госдумой досрочно по инициативе Совета, фракции, в которой он состоит, комитета или комиссии, членом которых он является, в случае неисполнения им в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей, а именно - посещения пленарных заседаний, работы в комитетах и комиссиях, проведения личных приемов и встреч с избирателями, также сообщили в пресс-службе.

Ранее Госдума решила, что все заседания комитетов должны проводиться при обязательном личном присутствии депутатов.

Окончательное решение о досрочном прекращении депутатских полномочий принимает Госдума.