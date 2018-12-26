В России

Сочинский блогер осужден на 6 лет за вымогательство у депутата Госдумы

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Лазаревский районный суд Сочи приговорил к шести годам колонии общего режима главного редактора интернет-издания "БлогСочи" Александра Валова за вымогательство 300 тыс. рублей у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо, сообщил "Интерфаксу" адвокат журналиста, юрист международной правозащитной группы "Агора" Александр Попков.

"Сегодня суд огласил обвинительный приговор Александру Валову. Он признан виновным в вымогательстве у Юрия Напсо (пункт "г" части 2 статьи 163 УК РФ) и приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сообщил агентству Попков в среду.

По словам адвоката, "приговор чрезмерно жесток и однозначно будет обжалован".

Согласно фабуле уголовного дела, летом 2016 года Валов потребовал от Напсо передать ему 150 тыс. рублей, угрожая опубликовать в интернете компрометирующие материалы и фотографии. Позднее на портале появилось несколько статей - тогда помощник депутата перевел требуемую сумму на банковский счет журналиста. После этого, установило следствие, блогер предложил перевести ему еще 150 тыс. рублей за удаление ранее размещенной информации, что также было сделано.

Валов вину не признал и связывает уголовное преследование с деятельностью сайта "БлогСочи". Журналист был задержан в январе 2018 года и в настоящее время находится под стражей.

Адвокат Попков напомнил, что ранее защита обнаружила в материалах уголовного дела журналиста рассекреченное постановление о прослушке его телефонных переговоров, основанием для которой стала его предполагаемая "причастность к группе оппозиционно настроенных граждан, деятельность которых направлена на организацию акций гражданского неповиновения с использованием экстремистских методов".

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Теги: Сочи, Александр Валов
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