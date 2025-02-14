РФ решила не направлять своих наблюдателей на выборы президента Абхазии

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Российская сторона решила не направлять своих представителей для международного наблюдения на выборах президента Абхазии 15 февраля; официального ответа ЦИК Абхазии по составу аккредитованных наблюдателей не последовало после того, как был отправлен список российских представителей, сообщили в ЦИК РФ.

"В связи с поступающими запросами СМИ об участии российских представителей в международном наблюдении на досрочных выборах президента Абхазии 15 февраля ЦИК России полагает необходимым разъяснить, что российская сторона действительно изначально приняла приглашение ЦИК Абхазии. Абхазской стороне был направлен список российских представителей, выразивших готовность принять в нем участие", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ЦИК России в пятницу.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 12:00 11 февраля официального ответа ЦИК Абхазии по составу аккредитованных наблюдателей не последовало, и "российской стороной было принято решение не направлять своих представителей в связи с невозможностью в столь краткое время, оставшееся до дня голосования, организовать полноценное и эффективное участие в международном наблюдении".

Тем не менее, как говорится в сообщении, ЦИК России, испытывая самые теплые и дружеские чувства к глубокоуважаемому народу Абхазии, желает успешного проведения выборов.