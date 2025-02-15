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Явка на досрочных выборах президента Абхазии к полудню составила более 21%

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Явка избирателей на досрочных выборах президента Абхазии на 12:00 составляет чуть более 21% от общего количества внесенных в списки для голосования, сообщил журналистам председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан.

Всего в первой половине дня проголосовали 28 744 избирателя, сказал он.

Всего в списки избирателей включено 134 500 человек.

В республике открыто 152 избирательных участка. Также открылось два избирательных участка на территории РФ - в Москве и Черкесске.

Мониторинг выборов осуществляют более 100 международных наблюдателей.

На высший государственный пост Абхазии претендуют пять кандидатов - вице-президент республики Бадра Гунба, экс-министр экономики, председатель оппозиционной общественной организации "Абхазское народное движение" Адгур Ардзинба, экс-председатель контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба, бывший торговый представитель Абхазии в РФ Олег Барциц и председатель правления Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.

Предварительные итоги голосования ЦИК Абхазии сообщит в воскресенье.

В соответствии с законодательством республики, избранным считается кандидат в президенты, который получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Абхазия
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