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Оператор Первого канала ранен в ходе атаки ВСУ в Курской области

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке украинского дрона на съемочную группу Первого канала, есть раненый.

"Сегодня съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Черкасской Конопельке Суджанского района. В результате атаки дрона ранения получил оператор Юрий Шолмов. Его уже доставили в Курскую областную клиническую больницу, после консилиума врачей, по просьбе самого пострадавшего, пациента решено направить на лечение в Москву", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

По его словам, предположительно, у оператора минно-взрывная травма, осколочное ранение голени и акубаротравма. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 февраля 2025 годаВоенная операция на Украине
Курская область Первый канал Юрий Шолмов ВСУ
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