Поиск

Уголовное дело возбуждено из-за атаки ВСУ на журналистов Первого канала в Курской области

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса возбуждено по факту атаки с украинской стороны на российских журналистов в Суджанском районе Курской области, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Так, следствием установлено, что 14 февраля в селе Черкасская Конопелька Суджанского района украинские военные, "используя беспилотный летательный аппарат, сбросили взрывное устройство на группу журналистов Первого канала, которые готовили телерепортаж в данном населенном пункте". "В результате этого оператор Юрий Шолмов получил ранение", - сообщила Петренко.

Уголовное дело возбуждено по факту совершения украинской стороной террористического акта и воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов в Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 144 УК РФ).

В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности все лица, причастные к преступлению, отметила Петренко.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Суджанском районе при атаке украинского дрона на съемочную группу Первого канала пострадал оператор Юрий Шолмов. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Александр Хинштейн Светлана Петренко Суджа Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Оператор Первого канала ранен в ходе атаки ВСУ в Курской области

Что произошло за день: пятница, 14 февраля

Рубль в пятницу заметно понизился в паре с юанем в рамках коррекции

Инфляция в России

Инфляция в РФ в годовом выражении в январе ускорилась до 9,92%

Инфляция в РФ в годовом выражении в январе ускорилась до 9,92%

Рынок бумажных книг в РФ в 2024 году вырос на 7%, цифровых - на 30%

Рынок бумажных книг в РФ в 2024 году вырос на 7%, цифровых - на 30%

Минюст признал иноагентом социолога Льва Гудкова

Совет Думы рассмотрит вопрос о лишении депутатских полномочий Юрия Напсо

Заместители главы "Роскосмоса" Ельчанинов и Блошенко покинули госкорпорацию

Заместители главы "Роскосмоса" Ельчанинов и Блошенко покинули госкорпорацию

Конституционный суд проверит повышение госпошлин для обращения в суды

Банк России в базовом сценарии еще не учитывает урегулирование конфликта с Украиной

Банк России в базовом сценарии еще не учитывает урегулирование конфликта с Украиной
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5858 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России51 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе340 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2172 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России39 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });