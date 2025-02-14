Уголовное дело возбуждено из-за атаки ВСУ на журналистов Первого канала в Курской области

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса возбуждено по факту атаки с украинской стороны на российских журналистов в Суджанском районе Курской области, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Так, следствием установлено, что 14 февраля в селе Черкасская Конопелька Суджанского района украинские военные, "используя беспилотный летательный аппарат, сбросили взрывное устройство на группу журналистов Первого канала, которые готовили телерепортаж в данном населенном пункте". "В результате этого оператор Юрий Шолмов получил ранение", - сообщила Петренко.

Уголовное дело возбуждено по факту совершения украинской стороной террористического акта и воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов в Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 144 УК РФ).

В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности все лица, причастные к преступлению, отметила Петренко.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Суджанском районе при атаке украинского дрона на съемочную группу Первого канала пострадал оператор Юрий Шолмов. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.