Два участка федеральных трасс закрыты в Оренбуржье из-за непогоды

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Временное ограничение движения для автотранспорта ввели на двух участках федеральных дорог в Оренбургской области из-за ухудшения погоды, сообщает региональная ГАИ.

Как отмечается, с 09:30 воскресенья "введено временное прекращение движения для всех типов транспортных средств, на участке с км. 447+000 по км. 573+000 автомобильной дороги федерального значения "Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан" (участок от города Абдулино до села Шарлык)".

Также ограничения введены на участке с 262 км (город Сорочинск) по 405 км (поселок Холодные Ключи) автодороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск (подъезд к городу Оренбургу).

Ориентировочное время окончания ограничения 17 часов (местного времени) 16 февраля.